top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента

ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента

Автор: БК

2 августа 2022

Очная защита проектов состоится в конце сентября

1 августа Институт развития интернета закрыл прием заявок на участие в конкурсе национального контента. Всего зафиксировано порядка 3000 заявок, из них около 1500 поданы на отбор и будут участвовать в конкурсе. Финальный этап с очной защитой проектов состоится в конце сентября.

Самыми популярными категориями конкурса стали «Видеоконтент» и блогосфера, контент для социальных сетей. Следом идут мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, специальные проекты в интернет-СМИ.

Ранее глава ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году на поддержку контента ведомство выделит суммарно 15 млрд рублей, из которых примерно половина приходится на видеоконтент.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая
Подробнее
IVI анонсировал обновление библиотеки в августе 2022 года
Подробнее
Объединенная киносеть покажет релизы голливудских студий вместе с российскими проектами
Подробнее
Видеосервис more.tv анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая
Подробнее
Okko анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Wink анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Start представил обновления библиотеки в августе 2022 года
Подробнее
В Госдуме предложили создать механизм показа западного кино в России без согласия правообладателей
Подробнее
MIPCOM 2022 пройдет в октябре без российских участников
Подробнее
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России сократилось относительно начала 2022 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пес-самурай и город кошек» все еще остается в лидерах
Подробнее
«Яндекс» опубликовал отчет по итогам второго квартала 2022 года
Подробнее
XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино объявил состав жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нахимовцы» обогнали «Родителей строго режима»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 июля
Подробнее
Официальная касса России: «Пес-самурай и город кошек» занял первую строчку
Подробнее
Касса четверга: мультфильм «Пес-самурай и город кошек» сохраняет лидерство
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4-7 августа 2022 года
Подробнее