ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента
Автор: БК
2 августа 2022
Очная защита проектов состоится в конце сентября
1 августа Институт развития интернета закрыл прием заявок на участие в конкурсе национального контента. Всего зафиксировано порядка 3000 заявок, из них около 1500 поданы на отбор и будут участвовать в конкурсе. Финальный этап с очной защитой проектов состоится в конце сентября.
Самыми популярными категориями конкурса стали «Видеоконтент» и блогосфера, контент для социальных сетей. Следом идут мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, специальные проекты в интернет-СМИ.
Ранее глава ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году на поддержку контента ведомство выделит суммарно 15 млрд рублей, из которых примерно половина приходится на видеоконтент.
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