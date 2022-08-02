ИРИ получил рекордное число заявок на конкурс национального контента

Очная защита проектов состоится в конце сентября

1 августа Институт развития интернета закрыл прием заявок на участие в конкурсе национального контента. Всего зафиксировано порядка 3000 заявок, из них около 1500 поданы на отбор и будут участвовать в конкурсе. Финальный этап с очной защитой проектов состоится в конце сентября.

Самыми популярными категориями конкурса стали «Видеоконтент» и блогосфера, контент для социальных сетей. Следом идут мультиформатные проекты, видеоигры и ПО, специальные проекты в интернет-СМИ.

Ранее глава ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в 2022 году на поддержку контента ведомство выделит суммарно 15 млрд рублей, из которых примерно половина приходится на видеоконтент.