Фестиваль «Капля-2022» объявил зарубежных и отечественных звездных гостей

Смотр пройдет в Москве с 21 по 24 сентября

С 21 по 25 сентября в Москве пройдет Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля», который проводит продюсерская компания Live Entertainment. В рамках смотра запланирован целый ряд различных мероприятий. Москвичи и гости столицы смогут побывать на мастер-классе от ведущих отечественных и зарубежных кинематографистов жанра. Также их ждут десятки премьер полнометражных и короткометражных фильмов из разных стран мира. Завершится фестиваль 25 сентября церемонией вручения наград победителям. В шоу-программе церемонии закрытия примут участие звёзды российской эстрады, а также талантливые дети-исполнители – участники и финалисты топовых телевизионных проектов «Голос», «Детское Евровидение» и многих других.

Конкурсные показы будут проводиться с 21 по 24 сентября в киноконцертном зале «КОСМОС» Культурного Центра «САЛЮТ», электронном кинотеатре «Мир Искусства» и в VIP кинотеатре «Coperto cinema».

В оргкомитет фестиваля своИ работы представили как мэтры жанра, так и начинающие режиссеры. Лучшие картины конкурсное жюри отметит наградными статуэтками, дипломами и ценными призами, а также сертификатами на телепрокат фильма.

Как подчеркнули организаторы смотра, под лозунгом «Испугаться, значит, выжить!» было собрано экспертное жюри, куда вошли кинорежиссер и продюсер, член жюри крупнейших международных кинофестивалей мира, включая ММКФ – Мехди Фард (Иран), кинопродюсер и киноактер Ричард Каттинг (США), кинорежиссер Рохит Говарданам (Индия), киноактер Юрий Торсуев (Россия), режиссер, продюсер и кинооператор Андреа Марфори (Италия), кинопродюсер и программный директор множества международных кинофестивалей Сильвиа Перель (Мексика), кинорежиссер и продюсер Рэй Ли (Малайзия), а также киноактер Вилен Бабичев (Россия).

В этом году фестиваль делает упор на секцию турецкого кинохоррора, в связи с чем свое очное участие подтвердили следующие турецкие звезды кино: киноактер и звезда эстрады Аднан Коч («Великолепный век», «Восток-Запад», СИДЖИН, «Отцы и дети»), кинорежиссер Альпер Местчи (СИДЖИН 1-6, ТРИ АПОКРИФА 1-3, ЗАРАЖЕННЫЙ 1-2, «Собственник»), киноактер и певец Корай Шахинбаш («Воскресший Эртугрул», СИДЖИН, ЗАРАЖЕННЫЙ 2, МАТЕРИНСКАЯ РАНА, «Плотина», «Госпожа Дила»).

Помимо звезд Турции в мероприятиях кинофестиваля примут участие голливудские звезды: Уилльям МакНамара (ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ, ГНИЛОХВОСТ, «Эпоха живых мертвецов», ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСТЕР ХАЙД, СЕКРЕТЫ ЭМИЛИ БЛЭР, ЗЛОЙ ВНУТРИ, «Закон и порядок», «Беглец из преисподней», ИМИТАТОР, ЧЕРТОВА ДЮЖИНА), Хидео Кимура (ИГРА, ДЭДПУЛ 2, ОСТИН ПАУЭРС, «Игра в кальмара»), а также скандальный немецкий кинорежиссер фильмов по мотивам легендарных видеоигр Уве Болл (БЛАДРЕЙН 1-3, РЕЗНЯ ЗОМБИ, В ОСАДЕ, ОДИН В ТЕМНОТЕ, ДОМ МЕРТВЕЦОВ). Ближе к датам фестиваля могут быть подтверждены дополнительные звездные гости.

Отечественную киноиндустрию на мероприятиях фестиваля в этом году представят Олег Тактаров, Виктор Сухоруков, Юрий Стоянов, Виталий Хаев, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Дмитрий Гизбрехт, а также хэдлайнер от российского кинематографа Вольфганг Черни.

Кинофестиваль «Капля» – открытое мероприятие, которое могут посетить все желающие. Он является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино. Фестиваль входит в перечень официальных международных кинофестивалей, признанных Министерством Культуры РФ.

Билеты можно купить с 1 сентября в кассах площадок фестиваля или в офисе кинофестиваля.

Официальный сайт кинофестиваля «КАПЛЯ»: www.horrorpremia.ru.

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