Фестиваль «Капля» представил программу и расписание показов

В рамках XI Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов «Капля» запланирован ряд мероприятий, которые вот уже 11-й год подряд представит продюсерская компания Live Entertainment. Кинофестиваль является крупным международным проектом и проходит при официальной поддержке всемирного Союза кинофестивалей остросюжетного и фантастического кино. Фестиваль входит в перечень официальных международных кинофестивалей, признанных Министерством Культуры РФ.

Конкурсная программа фестиваля премьерных фильмов ужасов, боевиков, детективов, фантастики и триллеров пройдет с 25 по 28 августа 2021г. в режиме нон-стоп в сетевых кинотеатрах «Пушка» (к/т «Пушка Митино»: ул. Дубравная 34/29, к/т «Пушка Братеево»: ул. Борисовские пруды, 26, ТЦ Ключевой, к/т «Пушка Бабушкинская»: ТРЦ Клен, Староватутинский проезд, 14) и «Мягкий кинотеатр» (Пятницкое шоссе, вл 2, трц ОТРАДА, 1й этаж), а также в кинотеатре «Москино Полет» (Нелидовская ул., 10 стр 1) и в электронном кинотеатре «Мир Искусства» (ул. Долгоруковская 33 стр 3). С утра до поздней ночи в вышеуказанных кинотеатрах и залах зрителям будет предоставлена возможность увидеть лучшие картины, поступавшие в оргкомитет фестиваля в течение года. В конкурсной программе представлены как работы известных режиссеров, так и новичков жанра. Заявки поступали со всего мира, так что зрители смогут по достоинству насладиться всеми особенностями многопластового жанра остросюжетного кино разных стран. В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит также сертификат на телепрокат фильма. В этом году в общей сложности в конкурсе представлено 89 короткометражных и 17 полнометражных работ.

В этом году победитель конкурсной программы помимо наградной статуэтки, диплома и ценных призов получит также сертификат на телепрокат фильма. В этом году в общей сложности в конкурсе представлено 89 короткометражных и 17 полнометражных работ.

Ссылка на расписание и программу:

http://horrorpremia.ru/raspisanie-kinoseansov-festivalya-kaplya-2021/

http://horrorpremia.ru/programma-xi-rossijskogo-mezhdunarodnogo-kinofestivalya-ostrosyuzhetnogo-kino-i-xorror-filmov-kaplya/

Членами жюри фестиваля текущего года стали: председатель – кинопродюсер и киноактер Ричард Каттинг (США), кинорежиссер Рохит Говарданам (Индия), киноактер Юрий Торсуев (Россия), кинорежиссер, продюсер, кинооператор и режиссер Андреа Марфори (Италия, фильм «Когти зла»), сценарист и гример Паола Мингони (Италия), голливудская актриса, режиссер и продюсер Елена Корнилова (США/Россия), организатор и программный директор кинофестиваля в Турине ToHorror Film Festival Alessia Gasparella (Италия), а также президент берлинского кинофестиваля Obscura Film Festival David Ghane (Германия).

Кинофестиваль «Капля» – открытое мероприятие, и его могут посетить все желающие – поклонники жанра и звезд кино.

Билеты можно купить с 1 августа в кассах площадок фестиваля или в офисе кинофестиваля. Стоимость 1 билета на любой 1 киносеанс: 300 рублей.

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28.07.2021 Автор: Виолетта Палий