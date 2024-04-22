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«Карина» стала самым кассовым якутским фильмом в истории

Автор: БК

22 апреля 2024

Предыдущий кассовый рекорд принадлежал триллеру Степана Бурнашева «Айта»

У якутского кинематографа новый кассовый лидер – в настоящий момент сборы детективной драмы КАРИНА (SMKT) составляют 34,9 млн рублей (по данным ЕАИС). В эти цифры входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Предыдущий кассовый рекорд среди якутских картин принадлежал триллеру Степана Бурнашева АЙТА (PVZGL), заработавшему 26,4 млн рублей за все время проката.

Стоит отметить, что в отличии от АЙТЫ, вышедшей во всероссийский прокат, КАРИНА начала работу только на территории Якутии. На первом уикенде картина была представлена в репертуаре 31 кинотеатра, на второй – уже 61-м. Средняя наработка на сеанс на минувшей неделе составила 28 166 рублей, оставив позади СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (6 935 рублей), ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (4 450 рублей) и ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (4 158 рублей).

Лента, основанная на реальных событиях 2014 года, рассказывает о четырехлетней девочке, которая выжила в тайге на протяжении 12 дней. Режиссером картины выступила Марианна Сиэгэн, для которой проект стал режиссерским дебютом – ранее она продюсировала фильмы ИЧЧИ и МОЙ УБИЙЦА Костаса Марсаана.

Напомним, что художественный руководитель «Сахафильм» Алексей Романов анонсировал на круглом столе «“Новый вектор” российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров» в рамках деловой программы ММКФ выход КАРИНЫ в федеральный прокат в будущем.

Фото: кадр из фильма КАРИНА

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