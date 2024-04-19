Деловая программа ММКФ открылась дискуссией о продвижении российского кино на зарубежные площадки

Также на повестке дня стояло обсуждение темпов развития регионального кинематографа в России

Первым мероприятием стартовавшего в столице 46-го Московского международного кинофестиваля стал круглый стол на тему «Продвижение российского контента на зарубежные площадки. Новая реальность». Модератором дискуссии выступил исполнительный директор журнала «Кинорепортер» Алексей Говорухин, спикерами – директор по связям с индустрией и международным b2b мероприятиям АО «РОСКИНО» Дмитрий Кабанов, руководитель департамента международных проектов ООО «Союзмультфильм» Мария Дорохина, продюсер, генеральный директор компании MovieGo и ТВ-канала «СуперГерои» Игорь Шибанов и директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Лейла Атакишева.

В 2023 году российский контент продолжил осваивать новые для себя территории. По словам Дмитрия Кабанова, «РОСКИНО» за минувший год организовало участие 76 российских компаний в 5 международных кинорынках: во Вьетнаме, Китае, ОАЭ, Японии и Индии. Общее число представленных проектов достигло 320-ти. С каждым рынком была связана обширная рекламная кампания, посвященная российскому контенту. По оценке Кабанова и по результатам проводимых «РОСКИНО» опросов, можно говорить об уверенном спросе на отечественную продукцию – несмотря на все связанные с этим сложности. В первую очередь в российском контенте заинтересованы страны MENA, Китай, Вьетнам и другие территории, однако для них отечественный продукт не всегда хорошо знаком, и цены, которые они готовы платить, отличаются от тех, что существовали ранее. При этом продажи российского контента, по словам Кабанова, осуществляются пусть и в меньшем объеме, но на традиционные территории в том числе.

Мария Дорохина, в свою очередь, подтвердила тот факт, что за последние два года российская отрасль переориентировала свою экспортную активность на восток. Среди приоритетов «Союзмультфильма» – Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия. В сфере интересов компании остается и Латинская Америка, хотя она более подвержена влиянию западных стран и санкций.

При этом Дорохина подчеркнула, что анимация, как наименее политически окрашенный контент, чувствует себя на этих рынках хорошо и имеет больший потенциал для экспорта. Однако и он требует значительных усилий по локализации и продвижению. Это касается как дубляжа, так и содержательных моментов. Кроме того, новые рынки в принципе не готовы поддерживать тот уровень цен на лицензии, который существовал у прежних российских партнеров.

Лейла Атакишева в рамках своего выступления перечислила наиболее востребованные за границей жанры. Помимо анимации, это экшны, научная фантастика, приключения. Кроме того, она обратила внимание на тот факт, что падение показателей за последние два года произошло в первую очередь в кинопрокате, и речь здесь идет именно о сборах проектов в традиционных кинотеатрах. Что касается рынка VOD и ТВ, то там цифры сделок остаются непубличными, но такой драматичной разницы, по оценке эксперта, в этих областях не наблюдается. Кроме того, даже в сегодняшних условиях интерес к российской продукции сохраняется со стороны некоторых европейских стран, в частности, Германии и Польши. Связано это с высоким качеством поставляемого Россией контента.

В заключение круглого стола слово взял продюсер Игорь Шибанов. В рамках своей презентации он описал механизмы поддержки, которые российская киноотрасль получает со стороны Минцифры и других государственных институций в сфере международных продаж.

Вторым мероприятием деловой программы стала дискуссия «Новый вектор» российской киноиндустрии. Модели развития региональных кинокластеров». В числе выступивших экспертов – генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели, директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа Маргарита Козлова, совладелец, генеральный продюсер ООО «Кей Ди Студиос» и ООО «АйсМедиа» Евгений Мелентьев, художественный руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов, исполнительный директор АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров, генеральный директор КГАУК «Енисей кино» Ирина Белова, продюсер, директор кинокомиссии Республики Хакасия Денис Лафанов и директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде. Модератором беседы выступил генеральный продюсер форума регионального кино «Новый вектор», член Совета ФПРК Дмитрий Якунин.

В рамках этого разговора Марк Буров анонсировал создание Самарской кинокомиссии на базе министерства экономического развития и инвестиций. На рибейты в рамках кинокомиссии будет выделено 20 млн рублей. Представители других регионов рассказали о развитии собственных кинокластеров и различных направлений их деятельности, в сфере как технологий, так и образования. Отдельных аплодисментов удостоился Алексей Романов: именно в эти дни якутская картина КАРИНА уже успела заработать в родном для себя регионе свыше 28 млн рублей. Романов анонсировал в будущем выход фильма в федеральный прокат и отметил, что такой успех возник не мгновенно, а спустя много лет долгой и сложной работы.