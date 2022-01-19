В Китае снимут ремейк фильма «Холоп»

Премьера проекта запланирована на 2023-2024 годы

Китайская кинокомпания Alibaba Pictures купила права на производство ремейка фильма ХОЛОП, который является самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката (3,069 млрд рублей в России).

Выход ремейка в Китае состоится в 2023-2024 годах. Язык производства — китайский. Сделка состоялась при содействии компании All Media (a START company).

В июне 2021 года стало известно, что семь стран приобрели права на ремейки ХОЛОПА: Мексика, Индия, Южная Корея, Япония, Испания, Польша и Франция. Стороны не раскрыли условия сделки, однако в контрактах предусмотрены фиксированный платеж за право адаптации фильм, а также выплата роялти от всех коммерческих продаж фильмов.

Режиссером оригинальной версию фильма выступил Клим Шипенко, производством занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, Группа Компаний ГПМ КИТ, при участии телеканала «Россия 1» и при поддержке Фонда кино.

По сюжету ХОЛОПА, молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.