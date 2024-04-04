На «Кинопоиск» составили протокол об ЛГБТ*-пропаганде

Пока неизвестно, какие именно проекты стали для этого причиной

Таганский суд Москвы составил протокол на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по статье 6.21 КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных отношений.

Пока неизвестно, какие именно проекты, размещенные на сервисе, стали причиной составления протокола.

Стоит отметить, что обычно на стриминги составляют протоколы по другой статье – 6.21.2 КоАП РФ (пропаганда «нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних») из-за неверной возрастной маркировки фильмов.

Напомним, что в прошлом году «Кинопоиск» был оштрафован на 2 млн рублей за неверную маркировку картин с ЛГБТ*-сценами.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.