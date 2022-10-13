«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона

В течение полугода зрителям сервиса будут показаны 10 новых проектов

12 октября в Москве состоялась презентация будущих проектов онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сервис представил бренд Плюс Студии, обновленного продюсерского центра «Яндекса», и рассказал о полнометражных продолжениях «Триггера», «Мажора» и «Беспринципных», приквеле «Майора Грома», новых сезонах и других премьерах. В ближайшие полгода пользователям «Кинопоиска» будут показаны 10 новых проектов.

Открыл презентацию третий сезон сериала «Беспринципные», который стартует на «Кинопоиске» 1 декабря. Над производством продолжения вновь работает компания «Медиаслово». К третьему сезону жизнь на Патриках потрепала Славика больше всех, но и других героев она не пощадила. Генерал Хадяков борется с апатией, Юля и Паша продолжают искать лёгких денег, Вера и Рома наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира всё так же держит на коротком поводке Костика. К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова. В качестве иллюстрации продолжения был представлен трейлер. Также на презентации объявили о работе надо полнометражным сиквелом БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

Проект «Триггер» продолжится не только третьим сезоном, который сейчас находится на стадии написания сценария, но и полнометражным фильмом. По сюжету, психолог Артём Стрелецкий потерял почти всё, что ему дорого — он сбегает от того, что причиняет ему боль, и переезжает к морю. Теперь Артём живёт там, где провел детство с мамой и был счастлив, находит работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже на новом месте. Чтобы наконец стать счастливым, главному герою нужно перестать бежать от прошлого. Над производством проекта работают компании «Лунапарк» и Продюсерская компания «Среда». Главные роли исполняют Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум, Виктория Маслова, Анатолий Руденко. Создатели проекта презентовали эксклюзивную нарезку с кадрами проекта.

Новый фильм Продюсерской компании «Среда» из вселенной «Мажора» ранее был показан на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Дату онлайн-релиза МАЖОРА В СОЧИ представители «Кинопоиска» не анонсировали. Мажор сменил московские массивные здания и оживлённые дороги на живописные курортные виды, домик в горах и извилистые серпантины. Туда он перебирается вместе с дочерью Соней, где у них теперь есть свой семейный бизнес — эко-отель. Но ещё до открытия всё идёт наперекосяк. Вначале в гостинице устраивают погром, затем Соколовский встречает местного мажора и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню. В главных ролях — Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Вита Корниенко, Павел Майков, Роман Евдокимов. Фильм представил ранее опубликованный трейлер.

Вселенную кинокомиксов Bubble Studios продолжит фильм ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО Олега Трофима. За 20 лет до событий ЧУМНОГО ДОКТОРА Игорь Гром был простым школьником, вечно пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец ночевал на работе, гоняясь за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Фёдором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры на пару с Игнатом. Комикс-вселенная МАЙОРА ГРОМА пополнится также капсульной коллекцией одежды с брендом «Твоё». Релиз картины состоится 1 января в 20:23. В главных ролях — Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и Ирина Розанова. Сериал проиллюстрировала нарезка с кадрами.

В новогодние праздники подписчикам «Кинопоиска» будет показан сериал «Азазель». Петроград, столица Российский Империи, 2023 год. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым. В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Фандорин начинает подозревать, что дело сложнее, чем кажется, и берется за свое первое серьезное расследование. Главную роль сыграет молодой актёр Владислав Тирон, снявшийся в сериале «Триггер». Также в проекте появятся Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Мила Ершова.

Еще один проект, который уже был представлен на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», получил дату релиза — сериал «Конец света» стартует на «Кинопоиске» 27 октября. В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придётся строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить свой грандиозный план. Режиссером проекта Александр Незлобин, в главных ролях — Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова. Проект был представлен ранее опубликованным трейлером.

Команда сериала «Топи» взялась за экранизацию одноименного мирового бестселлера Майка Омера «Внутри убийцы», адаптированную для отечественного зрителя. Профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох пытаются вычислить петербургского душителя. Он не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи. Режиссер — Владимир Мирзоев. В главных ролях появятся Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. Дату релиза сервис не назвал.

Сериал «Монастырь» Александра Молочникова, показ которого был отменен на сочинском фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», обрел дату онлайн-релиза. Проект стартует на платформе 19 ноября. Обаятельная тусовщица Мария, роль которой исполняет Настя Ивлеева, живёт за чужой счёт. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля — и теперь Марии грозит тюрьма, её преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности. Тогда девушка укрывается в стенах монастыря. В проекте также сыграли Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Проект был проиллюстрирован тизером.

Один из самых амбициозных проектов сервиса, сериал «Король и Шут» расскажет о становлении одноименной группы, ее пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. Над созданием проекта работает кинокомпания «Лунапарк» при участии музыкального продюсера группы Игоря «Панкер» Гудкова и основателя, солиста «Короля и Шута» Андрея «Князь» Князева. Также «Кинопоиск» зимой откроет выставку, посвященную возникновению панка в России и группе «Король и Шут», а также выпустит книгу с историей группы и коллекцию одежды. Премьера сериала состоится скоро на Кинопоиске. В ходе презентации была показана эксклюзивная нарезка с кадрами новой панк-сказки.

Также Плюс Студия показала первые кадры проектов, которые сейчас находятся в производстве: фэнтези «Иная» от продюсеров Александры Ремизовой и Дмитрия Нелидова, второй сезон «Пищеблока», триллер «Мёрзлая земля» Оксаны Карас со Светланой Ходченковой в главной роли, анимационные проекты «Киберслав» и «Объяснялкины», а также совместный проект Плюс Студии и НМГ Студии «Актрисы» Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой.