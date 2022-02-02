«Кинопоиск» представил топ смотрения за январь 2022 года

Девять из десяти мест рейтинга заняли фильмы

В январе порядка 6 млн подписчиков «Яндекс.Плюса» провели за просмотром фильмов и сериалов на «Кинопоиске» больше 180 миллионов часов. При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD), а также по модели покупки или аренды тайтлов (EST/TVOD). Девять мест из десяти заняли фильмы, единственным сериалом в топе оказалась комедия «Беспринципные». Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма.

Топ-10 фильмов и сериалов в январе:

ВЕНОМ 2 ДЮНА ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ «Беспринципные» ВРЕМЯ ЭТЕРНА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЛЕТЧИК



На девятой строчке расположилось эпическое фэнтези ЭТЕРНА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, основанное на цикле романов Веры Камши. Проект показал самый успешный старт среди оригинальных проектов «Кинопоиска»: за 11 дней он преодолел отметку в 500 тыс. смотрящих подписчиков.