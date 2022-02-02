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«Кинопоиск» представил топ смотрения за январь 2022 года

Автор: БК

2 февраля 2022

Девять из десяти мест рейтинга заняли фильмы

В январе порядка 6 млн подписчиков «Яндекс.Плюса» провели за просмотром фильмов и сериалов на «Кинопоиске» больше 180 миллионов часов. При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD), а также по модели покупки или аренды тайтлов (EST/TVOD). Девять мест из десяти заняли фильмы, единственным сериалом в топе оказалась комедия «Беспринципные». Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма.

Топ-10 фильмов и сериалов в январе:

  1. ВЕНОМ 2
  2. ДЮНА
  3. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
  4. КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
  5. ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС
  6. ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ
  7. «Беспринципные»
  8. ВРЕМЯ
  9. ЭТЕРНА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  10. ЛЕТЧИК
     

На девятой строчке расположилось эпическое фэнтези ЭТЕРНА: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, основанное на цикле романов Веры Камши. Проект показал самый успешный старт среди оригинальных проектов «Кинопоиска»: за 11 дней он преодолел отметку в 500 тыс. смотрящих подписчиков.

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