Телеканал КИНОТВ оштрафован на 1 млн рублей за показ фильма «V значит Вендетта»

В ноябре 2023 года за тот же самый показ был оштрафован главный редактор канала

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал КИНОТВ на 1 млн рублей за показ кинокомикса V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА за демонстрацию ЛГБТ*-контента.

Утверждается, что 16 июня 2023 года картина Джеймса МакТига демонстрировалась в эфире телеканала с 03:15:32 по 05:27:26 (по местному времени Кемеровской области) с возрастной маркировкой «16+», а не «18+».

«Несколько эпизодов фильма включают сцены демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений персонажа по имени Валери, которая выражается вербальным (описание) и визуальным компонентами (изображение кадров поцелуев, объятий между лицами одного биологического пола (женского)», – отмечается в протоколе.

Напомним, что в ноябре 2023 года за тот же самый показ мировой суд Петербурга оштрафовал на 200 тыс рублей главного редактора телеканала КИНОТВ Сергея Катышева.

Стоит отметить, что в прокатном удостоверении, выданном ранее Министерством культуры России, V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА получила возрастное ограничение 16+.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА