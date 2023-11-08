Телеканал КИНОТВ оштрафовали за показ фильма «V – значит Вендетта»

Причиной штрафа стала неправильная возрастная маркировка

Мировой суд Петербурга оштрафовал главного редактора телеканала КИНОТВ Сергея Катышева из-за показа фильма V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА. По сообщению «Фонтанки», виной стала неправильная маркировка.

Утверждается, что 16 июня 2023 года картина Джеймс МакТига демонстрировалась в эфире телеканала с возрастной маркировкой «16+», а не «18+», как этого требует законодательство. Стоит отметить, что в прокатном удостоверении, выданном ранее Министерством культуры России, лента получила возрастное ограничение 16+.

Катышев был признан виновным в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП). Ему был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Это далеко не первый похожий случай – например, в августе суд оштрафовал шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова на 200 тыс рублей за размещение на платформе испанской картины ИГРА С КЛЮЧАМИ.

Фото: кадр из фильма V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА