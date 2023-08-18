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Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» вновь оштрафован на 1 млн рублей

Автор: Илья Кувшинов

18 августа 2023

Поводом для составления протокола стала испанская лента «Игра с ключами»

Московский районный суд Петербурга вновь оштрафовал НАО «Национальная спутниковая компания», владеющее сервисом «Триколор Кино и ТВ», на 1 млн рублей – на этот раз за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и Интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

По сообщению издания ЗАКС.Ру, поводом для составления протокола стала испанская лента ИГРА С КЛЮЧАМИ – фильм с ЛГБТ-сценами за май посмотрели на 122 устройствах, а в конце июня сервис убрал его из выдачи.

В протоколе также утверждается, что за содержанием контента «Триколора» следят четыре редактора: с декабря прошлого года они отсмотрели более двух тысяч видеоматериалов, половину из которых пришлось отцензурировать. Отмечается, что 790 картин подверглись изменению возрастной маркировки, 184 были навсегда удалены, а еще 25 – перезалиты после редакторских правок.

За сутки до этого, 17 августа, суд оштрафовал шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова на 200 тыс рублей за размещение на платформе ИГРЫ С КЛЮЧАМИ.

Для «Национальной спутниковой компании» это уже второй большой штраф за последнее время: в июне «Триколор» был вынужден выплатить 1 млн рублей за неверную маркировку фильма с ЛГБТ-сценами – тогда протокол был составлен из-за картины АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК с Аланом Рикманом.

Фото: кадр из фильма ИГРА С КЛЮЧАМИ

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