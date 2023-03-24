Кинотеатры могут освободить от выплат авторам саундтреков

Обращение рассматривает Конституционный суд

Конституционный суд РФ проверит на соответствие Конституции России норму Гражданского кодекса, по которой кинотеатры отдельно выплачивают вознаграждение от продажи билетов авторам саундтреков к демонстрируемым фильмам. С такой просьбой обратился в инстанцию Суд по интеллектуальным правам, передает ТАСС.

Согласно нынешнему законодательству, авторы музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняют право на вознаграждение при его публичном воспроизведении. Фактически это означает, что авторы саундтреков получают деньги не только от заказчиков-студий, но и от показчиков в ходе проката — в отличие от других участников создания кинопродукции.

«В результате применения данной нормы ГК РФ авторы музыкальных произведений имеют экономически не обоснованную возможность дважды получать вознаграждение», — отмечают авторы обращения.

В своем запросе Суд по интеллектуальным правам заявил, что существующее положение «не обеспечивает правовую определенность, юридическое равенство участников оборота интеллектуальных прав, подрывает баланс прав и обязанностей, создает необоснованное привилегированное положение одной категории участников и облагает чрезмерной платой другую категорию участников, приводит к тому, что осуществление прав одних участников гражданского оборота ущемляет права и свободы других». Юристы Суда отмечают, что все авторы фильма как аудиовизуального произведения должны обладать равными правами на него, и автора саундтрека следует приравнять к режиссеру, автору сценария, художнику-постановщику.

Авторы указывают на то, что в сложившейся геополитической обстановке кинотеатры и так несут значительные потери из-за резкого сокращения репертуара, а по действующему законодательству еще и «вынуждены нести дополнительную финансовую нагрузку в виде выплаты вознаграждения».

Одним из видов обязательных отчислений кинотеатров является выплата авторского вознаграждения композиторов в пользу Российского авторского общества (РАО), которое ведет сбор, а затем распределяет полученные средства между участниками. Авторская ставка составляет от 0,7% до 1,2% от кинотеатральной выручки, по другой информации — до 3%.

Представители РАО ранее указывали на то, что члены общества, в особенности создатели музыки к кино, оказались в последнее время в бедственном положении, вызванном, прежде всего, резким падением кассовых сборов из-за пандемии коронавирусной инфекции и сопутствовавших ей ограничительных мер. «В отрасли кинопроката валовые сборы за киносеансы упали в разы, а некоторые кинотеатры были вынуждены закрыться», — сказано в отчете организации.

Ранее Суд по интеллектуальным правам обращался в Конституционный суд с аналогичными запросами. Один из последних похожих случев произошел в октябре 2022 года в рамках рассмотрения иска РАО к кинотеатру сети «Премьер Зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах.