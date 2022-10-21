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Конституционный суд разберется с законностью взысканий отчислений за музыку в фильмах

Автор: БК

21 октября 2022

Данное дело может повлиять на сложившуюся в пользу РАО практику

Суд по интеллектуальным правам обратился в Конституционный суд в рамках рассмотрения иска РАО к кинотеатру сети «Премьер зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах. Об этом сообщил управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков, который представляет интересы кинотеатра.

РАО взыскивает с киноплощадок отчисления в размере 3% от сборов за музыку в фильмах в пользу ее авторов — и российских, и иностранных. Кинотеатр настаивает, что платежи в пользу юридических лиц, в том числе киностудий и издательств, а не напрямую авторам, РАО не имеет права взыскивать.

В ходе рассмотрения дела суд по интеллектуальным правам обратился в Конституционный суд для проверки конституционности нормы пункта 3 статьи 1263 ГК РФ о праве автора музыки, включенной в кинофильм, на получение вознаграждения при публичном исполнении фильма. «Если РАО выиграет, то можно ожидать волну исков к кинотеатрам по музыке, которые прежде были на паузе,— именно за прошлые периоды», — отметил Дедков. В том случае, если КС даст разъяснение о незаконности взысканий в пользу студий, вся практика по искам РАО к кинотеатрам может измениться.

Исполнительный директор РАО Алексей Карелов отметил, что запрос в КС касается нормы ГК РФ, согласно которой при публичном исполнении музыкального произведения его авторы сохраняют право на вознаграждение. По словам Карелова, своими заявлениями кинотеатры требуют лишить права на вознаграждение наследников и других правообладателей, что противоречит закону — право на вознаграждение может переходить по наследству и передаваться по договору. «Суд по интеллектуальным правам воспользовался своим правом на запрос в КС РФ, чтобы получить четкую и однозначную позицию и закрыть вопрос о принадлежности права на получение вознаграждения раз и навсегда», — подчеркнул он.

Ранее объединенная сети «Формула кино» и «Синема парк» заявила, что выплачивать вознаграждение авторам из «недружественных» стран необходимо лишь после возвращения представляющих их организаций в Россию. Кинотеатры и рестораторы просят РАО приостановить отчисления за иностранную музыку с марта, однако там заверяют, что с расчетами проблем нет.

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