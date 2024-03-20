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Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»

Автор: Илья Кувшинов

20 марта 2024

Ранее создатели заявляли, что им пришлось заменить нескольких актеров, критиковавших спецоперацию

В Москве прошел премьерный показ романтической сказки Ильи Учителя ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, по итогам которого стало известно, что из титров проекта пропали упоминания Данилы Козловского и Ксении Раппопорт.

Козловскому в киноадаптации мультфильма Гарри Бардина досталось сразу несколько ролей – загримированный до неузнаваемости актер сыграл разнообразных Бабок-ежек. Раппопорт, в свою очередь, исполнила небольшую роль цыганки-гадалки, на которую в финальном монтаже была «надета» маска при помощи компьютерной графики.

Пресс-служба картины отказалась от комментариев.

Напомним, что в февральском заявлении о переносе ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ на более позднюю дату продюсеры ленты отметили, что съемки картины были завершены еще до начала СВО, поэтому, по итогу, им пришлось заменить нескольких актеров, критиковавших спецоперацию. «Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли «картинку», и сейчас зритель едва ли сможет догадаться о том, что было в оригинале», – подчеркнули тогда они.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ выйдет в прокат уже завтра, 21 марта.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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