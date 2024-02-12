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Сказка «Летучий корабль» не выйдет в запланированную дату

Автор: БК

12 февраля 2024

Картина Ильи Учителя перенесена на 21 марта

Продюсеры сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ объявили о переносе картины на новую дату – теперь фильм выйдет во время начала школьных весенних каникул 21 марта.

Работа над романтической сказкой, рассказывающей известную всем историю любви честного и обаятельного матроса Ивана и принцессы Забавы, велась больше четырех лет. В официальном заявлении создатели отмечают, что съемки картины были завершены еще до начала СВО, что в дальнейшем повлияло на проект – им пришлось заменить нескольких актеров, критиковавших спецоперацию.

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ – это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трех участников съемочной группы - не должна на это повлиять. Если кто-то думал, что, покинув проект, он сможет испортить нашим детям праздник, то он ошибался: мы довели проект до завершения и надеемся на успех. Это картина для семейного просмотра, которую мы хотим выпустить на экран под весенние каникулы. Нам важно, чтобы ничто не омрачало впечатление от всеми любимого сказочного сюжета и музыки Максима Дунаевского», – отмечают продюсеры.

Стоит отметить, что все рекламные материалы проекта были отправлены в российские кинотеатры неделю назад, 5 февраля, а выход ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ планировался на 7 марта. Теперь же, по информации БК, фильм Ильи Учителя ждет выдачи прокатного удостоверения на новую дату.

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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