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Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души» в России

Автор: Илья Кувшинов

23 декабря 2023

Об этом рассказал сам режиссер

Эмир Кустурица готовит еще один проект, над которым он поработает в России – сербский режиссер планирует экранизировать поэму Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом постановщик рассказал в интервью Life.

«Для меня является честью, что я приеду в Россию и что у меня два проекта. Один из них – «Мертвые души» Гоголя. Этот фильм я сделаю под названием ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МЕРТВЫЕ ДУШИ», – заявил Кустурица.

Более подробные детали грядущей картины пока неизвестны.

Напомним, что режиссер также планирует в ближайшем будущем экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

Фото: кадр со съемок фильма МАРАДОНА

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