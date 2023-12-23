Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души» в России

Об этом рассказал сам режиссер

Эмир Кустурица готовит еще один проект, над которым он поработает в России – сербский режиссер планирует экранизировать поэму Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом постановщик рассказал в интервью Life.

«Для меня является честью, что я приеду в Россию и что у меня два проекта. Один из них – «Мертвые души» Гоголя. Этот фильм я сделаю под названием ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МЕРТВЫЕ ДУШИ», – заявил Кустурица.

Более подробные детали грядущей картины пока неизвестны.

Напомним, что режиссер также планирует в ближайшем будущем экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

Фото: кадр со съемок фильма МАРАДОНА