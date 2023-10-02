Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина

Режиссер и писатель встретятся в Ясной Поляне, чтобы обсудить проект

Эмир Кустурица возьмется за российскую литературу – сербский режиссер собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

Сообщается, что постановщик и писатель встретятся 20 октября в Ясной Поляне в рамках «Школы кинокритики», чтобы обсудить перспективы будущего сотрудничества. По итогам разговора и будут приняты финальные договоренности о проекте.

Роман «Лавр», действие которого разворачивается на Руси XV века, рассказывает о врачевателе, обладающим даром исцеления. Так или иначе, главный герой не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так его жизнь превращается в житие: врач выхаживает чумных, раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.

Права на экранизацию книги Евгения Водолазкина принадлежат телеканалу «КиноТВ».

Фото: обложка книги «Лавр»