top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина

Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина

Автор: Илья Кувшинов

2 октября 2023

Режиссер и писатель встретятся в Ясной Поляне, чтобы обсудить проект

Эмир Кустурица возьмется за российскую литературу – сербский режиссер собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

Сообщается, что постановщик и писатель встретятся 20 октября в Ясной Поляне в рамках «Школы кинокритики», чтобы обсудить перспективы будущего сотрудничества. По итогам разговора и будут приняты финальные договоренности о проекте.

Роман «Лавр», действие которого разворачивается на Руси XV века, рассказывает о врачевателе, обладающим даром исцеления. Так или иначе, главный герой не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так его жизнь превращается в житие: врач выхаживает чумных, раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.

Права на экранизацию книги Евгения Водолазкина принадлежат телеканалу «КиноТВ».

Фото: обложка книги «Лавр»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет в мировой прокат
Подробнее
Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Великая ирония» Вуди Аллена
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Повелитель ветра»
Подробнее
Касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Великая ирония» cтартовала со второй строчки
Подробнее
Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» стартовали со второго места
Подробнее
Фонд кино планирует новую волну приема заявок в программу «Автор» на январь
Подробнее
Забастовка голливудских сценаристов официально завершена
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил программу
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Иван Семенов. Большой поход»
Подробнее
Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете «Айты»
Подробнее
Резо Гигинеишвили получит кинопремию Вернера Херцога за фильм «Пациент номер один»
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри
Подробнее
Глава Якутии высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»
Подробнее