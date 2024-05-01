«Летучий корабль» получит продолжение
Автор: Илья Кувшинов
1 мая 2024
Сиквел выйдет в прокат осенью 2026 года
Романтическая сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ обзаведется сиквелом. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал продюсер Алексей Учитель.
«Мы получаем огромное количество благодарных отзывов о ЛЕТУЧЕМ КОРАБЛЕ и это сподвигло нас на запуск продолжения этой замечательной истории. И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле», – заявил он.
Релиз продолжения предварительно запланирован на осенние каникулы 2026 года.
Напомним, что 29 апреля лента Ильи Учителя смогла преодолеть престижный порог сборов в 1 млрд рублей, став шестым российским проектом-миллиардником за 2024 год.
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
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