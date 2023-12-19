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Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2023

Актер был признан виновным в нападении третьей степени

Джонатан Мейджорс официально покидает Кинематографическую вселенную Marvel. Решение было принято студией после вынесения судебного вердикта по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает Deadline.

Эту информацию уже подтвердили представители Marvel.

Актера признали виновным в нападении третьей степени и преследовании в отношении его бывшей девушки. Приговор о наказании будет вынесен Мейджорсу в феврале следующего года, ему грозит до года лишения свободы.

В MCU он исполнял роль путешественника во времени Канга Завоевателя, который должен был стать главным антагонистом текущей фазы вселенной. Судьба грядущего фильма МСТИТЕЛИ: ДИНАСТИЯ КАНГА, запланированного на 1 мая 2026 года, пока неизвестна – у проекта все еще нет нового режиссера, а его новым сценаристом недавно был назначен шоураннер первого сезона «Локи» Майкл Уолдрон.

Если студия решит заменить актера, то это будет не первый случай для Marvel – так в свое время произошло с Терренсом Ховардом в ЖЕЛЕЗНОМ ЧЕЛОВЕКЕ 2. Тогда на роль полковника Джеймса Роуди был приглашен Дон Чидл, играющий его и по сей день.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

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