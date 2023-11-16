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Следующая часть «Мстителей» осталась без режиссера

Автор: Илья Кувшинов

16 ноября 2023

Дестин Дэниел Креттон займется другими проектами для Marvel

МСТИТЕЛИ: ДИНАСТИЯ КАНГА лишилась режиссера – по информации Deadline, Дестин Дэниел Креттон решил оставить пост, чтобы сосредоточиться на других проектах Marvel.

Инсайдеры отмечают, что это дружественный уход, потому что Креттон не только продолжит сотрудничать со студией, но и ведет переговоры насчет постановки будущих фильмов.

Сейчас режиссер занят на сериале «Чудо-человек» для Disney+, который он делает вместе с шоураннером Эндрю Гестом – Креттон выступает исполнительным продюсером шоу, а также режиссером первых двух серий. Ожидается, что съемки возобновятся после Дня благодарения, 23 ноября. «Чудо-человек» будет выпущен под новым брендом Marvel Spotlight – он заточен под самостоятельные сериалы, которые не являются частью MCU. Постановщик также работает над сиквелом ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДЫ ДЕСЯТИ КОЛЕЦ.

Напомним, что это уже не первая проблема для ДИНАСТИИ КАНГА – ранее утверждалось, что проект лишился сценариста Джеффа Лавнесса, который занимался сюжетной линией Канга Завоевателя в Marvel.

Фото: кадр со съемок фильма ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

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