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Marvel может отказаться от сотрудничества с Джонатаном Мейджорсом

Автор: Илья Кувшинов

14 ноября 2023

Инсайдеры утверждают, что студия не планирует продолжать сюжетную линию Канга Завоевателя

Возможно, Marvel все-таки приняла свое решение насчет будущего Джонатана Мейджорса в кинематографической вселенной – соавтор недавней книги «MCU: Царствование Marvel Studios» (MCU: The Reign of Marvel Studios) Джоанна Робинсон рассказала об этом в подкасте House of R.

«Мне недавно подтвердили, что сценарист Джефф Лавнесс, написавший ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ И ОСУ: КВАНТОМАНИЮ и который должен был трудиться над грядущим фильмом МСТИТЕЛИ: ДИНАСТИЯ КАНГА, больше не работает с Marvel. Я спросила, почему, и мне ответили – причина в том, что он полностью занимался сюжетной линией Канга Завоевателя, а студия, вероятнее всего, планирует отказаться от нее».

Канг – путешественник во времени, чьи альтернативные версии фигурировали в многочисленных сериях комиксов Marvel на протяжении многих лет, должен был стать главным антагонистом текущей фазы MCU.

Напомним, что Мейджорса арестовали в марте по обвинению в домашнем насилии и с тех пор ему были предъявлены многочисленные обвинения в нападении и домогательствах. В конце ноября актер предстанет перед судом.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

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