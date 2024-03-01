«Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 22:00 (мск) 1 марта, кассовые сборы ленты МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты.

Лента Михаила Локшина стала одиннадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и третьим за 2024 год – после ХОЛОПА 2 (3,8 млрд рублей, данные на 25.02, прокат продолжается) и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ (2,97 млрд рублей, данные на 25.02, прокат продолжается).

В клубе «двухмиллиардников» также состоят ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (2,5 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд), ВЫЗОВ (2,14 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА