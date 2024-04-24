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Минкультуры подвело итоги работы ведомства за 2023 год

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2024

В частности, речь пошла и о киноиндустрии

24 апреля состоялось заседание коллегии Министерства культуры России под председательством Министра культуры Ольги Любимовой.

На коллегии были подведены итоги работы ведомства в прошлом году – в частности, речь пошла и о киноиндустрии.

В 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры России в производство был запущен 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных, а также завершено производство 394 национальных фильмов. В прокат, в свою очередь, вышло 207 российских фильмов.

По линии Фонда кино поддержка производства была оказана 40 новым проектам от компаний-лидеров кинопроизводства и иных организаций кинематографии, а также произведено дофинансирование 22-х ранее поддержанных картин.

По данным Минкультуры, кассовые сборы российских фильмов в 2023 году составили 28,1 млрд рублей. Их посмотрели 91,4 млн человек. Напомним, что, по данным БК, выручка российских релизов в прошлом году достигла 22,9 млрд рублей без учета сборов российских короткометражных проектов, используемых в предсеансовом обслуживании (то есть фактически – в пиратском прокате) – мы прибавляли их выручку к кассе иностранного кино.

Ведомство также уделяло большое внимание продвижению национального кино за рубежом. В 2023 году Дни российского кино (Russian Film Festival) прошли в странах Азии, Латинской Америки, СНГ, Европы, а его гостями стали более 2,2 млн зрителей. Также Russian Film Festival впервые прошел в формате собственного масштабного мероприятия в четырех городах Франции.

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