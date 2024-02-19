Итоги российского кинопроката за 2023 год

Общая выручка российских кинотеатров в минувшем году, по имеющимся в распоряжении БК данным, составила 37,872 млрд рублей (в эту сумму включены все сборы, отображаемые в ЕАИС в общедоступном виде). Прирост к 2022-му составил 64,3%. С учетом стран СНГ касса добралась до отметки в 45,1 млрд, что на 61,8% выше цифр предыдущего года. Посещаемость, достигнув 121,9 млн человек в России и 145 млн в СНГ, прибавила 51,8% и 45,1% соответственно.

Количество работавших в российском прокате фильмов составило 667 – это почти совпадает с показателем 2022 года (669 проектов). Цена билета достигла 310,8 рубля – это максимальное значение в таблице; за год этот показатель вырос на 8,2%. Доля отечественных картин в общей кассе кинотеатров в 2023 году равнялась 60,6%; выручка российских релизов достигла 22,9 млрд рублей. Прирост относительно 2022-го составил сразу 88,7%, относительно 2021-го – и вовсе 122,4%. Отметим, что данная динамика рассчитана без учета сборов российских короткометражных проектов, используемых в предсеансовом обслуживании (то есть фактически – в пиратском прокате). БК прибавляет их выручку к кассе иностранного кино.

Что касается пиратского сегмента кинопроката, то его объем, по имеющимся данным, составил за год 4,835 млрд рублей. Самой кассовой короткометражкой в 2023-м стала лента «Три добрых дела» – ее сборы достигли 1,202 млрд рублей.

Лидером среди дистрибьюторов в 2023 году стала компания «Централ Партнершип». Ее выручка превысила отметку в 14 млрд рублей, это 37% от общего объема рынка. В 2022-м дистрибьютор также занял первое место в таблице, но тогда его доля достигла лишь 18,4% и 4,249 млрд (без учета контента Paramount). На втором месте расположился новый игрок на рынке – компания «НМГ Кинопрокат». Выручка дистрибьютора составила 4,272 млрд рублей. Третье место досталось «Вольге», чья доля на рынке достигла 7,6%, а общая касса проектов – 2,859 млрд. В 2022 году доля прокатчика была выше (11,7%), однако сборы немного уступали (2,689 млрд); тогда компания располагалась на четвертой строчке таблицы. Совсем немного от «Вольги» отстала «Атмосфера кино». Ее доля на рынке достигла 7,2%, касса проектов составила 2,716 млрд рублей. Замкнул пятерку лидеров капсоревнования дистрибьютор «Наше кино», прибавивший к показателям выручки 2022-го 21,6% и поднявшийся в таблице за год на одну ступеньку. На счету его проектов по итогам 2023-го было 2,118 млрд рублей, или 5,6% от общего объема рынка.

Самые кассовые релизы 2023 года

Целиком топ-250 самых кассовых фильмов в российском прокате за 2023 год можно найти в новом печатном номере БК.



Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА

19.02.2024 Автор: БК