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Минпросвещения России занялось утверждением списка фильмов, рекомендованных к семейному просмотру

Автор: Илья Кувшинов

22 марта 2025

В него вошли 235 картин советского периода

Пресс-служба Московского педагогического государственного университета (МПГУ) сообщила ТАСС, что отправила на утверждение в Минпросвещения России список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру.

В него вошли 235 картин советского периода, которые направлены на «воспитание высоких нравственных качеств подрастающего поколения».

«Экспертами было принято решение в рамках первого этапа формирования перечня фильмов включить в данный список кинопроизведения советского периода для 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов, безупречно соответствующие заявленным критериям. В ходе дальнейших обсуждений список был дополнен мультфильмами и сказками для дошкольников и младших школьников. А также добавлен раздел документального кино», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в работе над списком участвовали более 55 экспертов, в числе которых – представители киноиндустрии, академического сообщества и федеральных органов власти, а также публицисты и политологи.

Напомним, что черновой перечень рекомендованных к семейному просмотру картин впервые был опубликован в сентябре прошлого года. Среди предложенных фильмов оказались НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО, БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ, БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ЗАСТАВА ИЛЬИЧА, ВОЙНА И МИР, ИДИ И СМОТРИ, ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, ЗЕРКАЛО и многие другие советские ленты.

Фото: кадр из фильма ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

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