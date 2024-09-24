Минпросвещения России представило список рекомендованных к семейному просмотру фильмов

Всего в черновой перечень вошел 191 фильм

23 сентября в Общественной палате РФ был представлен черновой перечень картин, которые рекомендованы Минпросвещением России для семейного просмотра. Всего в него вошел 191 фильм – причем, подавляющее большинство из них были сняты в советские времена. Список целиком приводит «Коммерсант».

Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей. Ученикам 5-6 клссов (10-12 лет) отобрали 20 картин. В их числе – НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО и другие. Ни одной современной ленты в этой категории нет.

Ученикам 7-9 классов (13-15 лет) досталось 139 картин. Среди них – 72 МЕТРА, БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, 28 ПАНФИЛОВЦЕВ, ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ, ЛЕГЕНДА №17, ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ, ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ и ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ.

В 10-11 классах (16–17 лет) школьникам предлагается посмотреть 30 фильмов. В их числе – БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ, БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ЗАСТАВА ИЛЬИЧА, ВОЙНА И МИР, ИДИ И СМОТРИ, ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, ЗЕРКАЛО и НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО.

Отмечается, что очевидный акцент в сторону советских фильмов вызвал понимание и поддержку участников дискуссии в Общественной палате.

По словам, члена правления Российской ассоциации политических наук Владимира Шаповалова, на кинематограф «возложена задача формировать представление молодежи о нашей истории и сегодняшнем дне», а современные фильмы ничего такого не дают.

Фото: кадр из фильма БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ