Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов

В ведомстве утверждают, что предоставили список картин, которые важны для патриотического воспитания

Министерство просвещения России опровергло информацию о своем предложении снять ремейки культовых советских фильмов. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ведомства подчеркивают, что предоставили список картин, просмотр которых, по мнению министерства, важен для патриотического воспитания детей.

Вместе со списком Минпросвещения предложило рассмотреть возможность новой экранизации классических произведений с использованием современных технологий.

Напомним, что в числе 30 картин, о которых шла речь, были ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ и ИВАН ГРОЗНЫЙ Сергея Эйзенштейна, ВОСХОЖДЕНИЕ Ларисы Шепитько и другие фильмы.

Фото: кадр из фильма ИВАН ГРОЗНЫЙ