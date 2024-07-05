Минпросвещения России предложило снять ремейки культовых советских фильмов

В число картин попали «Летят журавли», «Александр Невский», «Иван Грозный» и «Восхождение»

Министерство просвещения России предложило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

В числе советских картин, которые предлагается переснять в целях «сохранения исторической памяти и формирования патриотизма» – ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ Михаила Калатозова, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ и ИВАН ГРОЗНЫЙ Сергея Эйзенштейна, СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА и ВОЙНА И МИР Сергея Бондарчука, ВОСХОЖДЕНИЕ Ларисы Шепитько, ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ Владимира Мотыля и многие другие. Всего в списке оказалось 30 фильмов.

Помимо этого, Министерство также предлагает экранизировать 15 произведений русской классики. Среди них оказались «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и «Солнечная сторона улицы» Леонида Сергеева.

Фото: кадр из фильма ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ