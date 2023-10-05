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Софья Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа»

Автор: БК

5 октября 2023

Топ-менеджер будет участвовать в работе совета, как независимый член совета директоров

Софья Митрофанова вошла в совет директоров компании «МТС Медиа». 

Пресс-служба KION подтвердила БК эту информацию, отметив, что топ-менеджер будет участвовать в работе совета, как независимый член совета директоров.

В январе этого года Митрофанова покинула позицию генерального директора сервиса Premier, заявив о своем желании стать независимым продюсером.

Топ-менеджер работает в медиаиндустрии более 15 лет. В 2006–2011 годах Митрофанова руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, с 2012 по 2016 годы была директором по продажам в The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки с VOD в России и на территориях бывшего СССР. В период с 2016 по 2018 годы занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», а в 2018–2020 годах – генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko.

Фото: личный архив Софьи Митрофановой

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