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Софья Митрофанова покидает пост гендиректора видеосервиса Premier

Автор: БК

24 января 2023

Топ-менеджер хочет стать независимым продюсером

Софья Митрофанова по собственному желанию покидает позицию гендиректора видеосервиса Premier. Об этом сообщают «Ведомости». Свое решение топ-менеджер объяснила желанием стать независимым продюсером. При этом Митрофанова продолжит участвовать в качестве продюсера в проектах, которые были запущены в онлайн-кинотеатре при ней. 

Пока не известно, кто займет пост генерального директора Premier. Софья Митрофанова работала в качестве главы видеосервиса с августа 2021 года. 

Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. В 2006–2011 годах она руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, с 2012 по 2016 годы выступала в качестве директора по продажам в компании The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки с VOD в России и на территориях бывшего СССР. В период с 2016 по 2018 годы занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», а в 2018–2020 годах — генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko.

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