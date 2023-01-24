Софья Митрофанова покидает пост гендиректора видеосервиса Premier

Топ-менеджер хочет стать независимым продюсером

Софья Митрофанова по собственному желанию покидает позицию гендиректора видеосервиса Premier. Об этом сообщают «Ведомости». Свое решение топ-менеджер объяснила желанием стать независимым продюсером. При этом Митрофанова продолжит участвовать в качестве продюсера в проектах, которые были запущены в онлайн-кинотеатре при ней.

Пока не известно, кто займет пост генерального директора Premier. Софья Митрофанова работала в качестве главы видеосервиса с августа 2021 года.

Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. В 2006–2011 годах она руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, с 2012 по 2016 годы выступала в качестве директора по продажам в компании The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки с VOD в России и на территориях бывшего СССР. В период с 2016 по 2018 годы занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», а в 2018–2020 годах — генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko.