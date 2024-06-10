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Софья Митрофанова назначена на должность генерального директора «МТС Медиа»

Автор: БК

10 июня 2024

Она вступает в должность уже с 11 июня

Назначен новый генеральный директор «МТС Медиа» – как и ожидалось, им стала председатель совета директоров «МТС Медиа» Софья Митрофанова. Об этом сообщает пресс-служба компании МТС.

Елена Бальмонт, ранее занимавшая этот пост, официально покидает холдинг. Изменения вступают в силу с 11 июня.

Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. В 2006-2011 годах топ-менеджер руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, с 2012 по 2016 годы была директором по продажам в The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки с VOD в России и на территориях бывшего СССР. 

В период с 2016 по 2018-й она занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», в 2018–2020 годах – генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko и директора по контенту группы компаний Rambler. С 2020 по 2021 год работала директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа», а с 2021 по 2023-й занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier. В прошлом году Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа» и стала его председателем. 

Фото: соцсети

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