Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Автор: БК
10 июня 2024
Инсайдеры утверждают, что ее место займет Софья Митрофанова
В «МТС Медиа» меняется руководство – Елена Бальмонт, возглавившая холдинг в феврале, покидает компанию. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, Бальмонт ушла со своего поста с 5 июня после разногласий с руководством МТС и генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION Игорем Мишиным.
Один из собеседников «Ъ» уточнил, что ее место в ближайшее время займет председатель совета директоров «МТС Медиа» Софья Митрофанова. В МТС отказались от комментариев.
«МТС Медиа» – дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт – онлайн-кинотеатр KION.
Фото: Viacom International Media Networks
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