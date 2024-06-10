Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»

Инсайдеры утверждают, что ее место займет Софья Митрофанова

В «МТС Медиа» меняется руководство – Елена Бальмонт, возглавившая холдинг в феврале, покидает компанию. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Бальмонт ушла со своего поста с 5 июня после разногласий с руководством МТС и генеральным продюсером онлайн-кинотеатра KION Игорем Мишиным.

Один из собеседников «Ъ» уточнил, что ее место в ближайшее время займет председатель совета директоров «МТС Медиа» Софья Митрофанова. В МТС отказались от комментариев.

«МТС Медиа» – дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт – онлайн-кинотеатр KION.

Фото: Viacom International Media Networks