Названы самые успешные голливудские проекты 2023 года

Лидером чарта стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино»

Deadline подготовил большой материал об успехах и неудачах голливудских проектов в 2023 году.

Лидером чарта стал анимационный проект БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО, сделанный Universal Pictures совместно с Illumination и Nintendo. Прибыль студии на проекте с бюджетом в $100 млн составила $559 млн. Стоит отметить, что проекты главы Illumination Криса Меледандри уже в третий раз возглавляют ежегодный топ успешных блокбастеров: в 2014 году первую строчку занял сиквел ГАДКОГО Я, а в 2017-м – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

Второе место заняла БАРБИ Греты Гервиг. За вычетом всех производственных и рекламных трат лента с бюджетом в $145 млн принесла Warner Bros. $421 млн. Бронза досталась мультфильму ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ, на котором Sony Pictures смогла заработать $328 млн. Бюджет проекта оценивается в $100 млн.

На четвертом месте оказался еще один мультфильм – ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ ($204,5 млн прибыли при бюджете в $70 млн), а пятое место занял ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана ($201,9 млн прибыли при бюджете в $100 млн).

Также в десятке оказались мюзикл ВОНКА ($182 млн прибыли при бюджете в $125 млн), концертный фильм TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR ($172 млн прибыли при бюджете в $15 млн), хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ ($161 млн прибыли при бюджете в $20 млн), СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 ($124 млн прибыли при бюджете в $250 млн) и анимационная лента ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ ($114 млн прибыли при бюджете в $30 млн).

Издание отдельно отметило картины, которые не смогли пробраться в десятку самых прибыльных, однако продемонстрировали выдающиеся кассовые успехи при небольших производственных бюджетах. В их числе ромком КТО УГОДНО, НО НЕ ТЫ ($103 млн прибыли при бюджете в $25 млн), а также хорроры АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ ($92 млн прибыли при бюджете в $16 млн), ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 ($85 млн прибыли при бюджете в $38 млн), КРИК 6 ($60 млн прибыли при бюджете в $33 млн) и ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ ($46 млн прибыли при бюджете в $15 млн).

Фото: кадр из фильма БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО