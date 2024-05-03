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Названы самые убыточные голливудские проекты 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

3 мая 2024

В пятерку попали сразу четыре фильма студии Disney

Deadline подготовил большой материал о неудачах голливудских проектов в 2023 году.

В пятерку самых крупных провалов попали сразу четыре проекта студии Disney. На первом месте оказался кинокомикс КАПИТАН МАРВЕЛ 2 – убытки проекта составили $237 млн. Отмечается, что общая прибыль (чистый кинотеатральный доход, домашнее видео, продажи на ТВ и стриминги) ленты с бюджетом в $270 млн составила всего $218 млн.

Второе место занял еще один кинокомикс – ФЛЭШ от Warner Bros. Его потери составили $155 млн при общей прибыли в $250 млн. Бюджет ленты Энди Мускетти оценивается в $200 млн.

Бронза досталась фильму ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ. Убытки пятой части франшизы, которая, по слухам, была запущена только потому, что Харрисону Форду очень понравился сценарий, составили $143 млн при общей прибыли в $373 млн. Сообщается, что производство ленты обошлось Disney в $300 млн.

На четвертом месте оказался мультфильм ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ от Walt Disney Animation Studios с бюджетом в $200 млн. Потери студии оцениваются в $131 млн при общей прибыли в $231 млн.

Замкнул пятерку самых крупных провалов прошлого года комедийный хоррор ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ – его убытки составили $117 млн при общей прибыли в $143 млн. Бюджет ленты оценивается в $150 млн.

Тем не менее, издание отмечает, что не стало добавлять в топ оригинальные проекты Apple, потому что фильмы является лишь малой частью расходов технологической компании и создаются, скорее, для привлечения зрителей на собственный сервис. Для Disney же контент – это все, потому что от него зависят остальные заработки медиаконгломерата, включая тематические парки и круизные лайнеры.

Фото: кадр из фильма КАПИТАН МАРВЕЛ 2

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