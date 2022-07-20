Стоимость акций Netflix выросла на 8% на фоне публикации отчета по итогам второго квартала 2022 года

Стриминговый гигант потерял 970 тысяч подписчиков вместо прогнозируемых 2 млн

Акции Netflix выросли в цене после публикации отчета за второй квартал 2022 года. Согласно отчету, компания потеряла лишь 970 тысяч подписчиков вместо ожидаемых 2 млн: на 30 июня база подписчиков стримингового сервиса составила 220,67 млн домохозяйств. Выручка Netflix по итогам отчетного периода составила $7,97 млрд.

На фоне публикации отчета, согласно данным «СПБ биржи», на 19 июля 23:00 мск стоимость бумаги выросла до $216,77 против $200,41 в 22:35 мск (+8%).

Кроме того, видеосервис подтвердил, что представит рекламную подписку по более дешевой стоимости в начале 2023 года. Ранее Netflix объявил, что новый тариф будет разработан в партнерстве с компанией Microsoft.

Netflix прогнозирует, что к концу третьего квартала количество подписчиков увеличится на 1 млн.

Ранее стало известно, что Netflix проводит тестирование нового метода борьбы с передачей пароля от аккаунта друзьям и знакомым — этот фактор, как отмечают в компании, влияет на сокращение базы подписчиков. В Аргентине, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Доминиканской Республике пользователи будут платить комиссию, если их аккаунтом пользуются за пределами домохозяйства — плата за дополнительный адрес составит до $2,99. В дальнейшем компания планирует расширить функционал на другие регионы.

По итогам первого квартала 2022 года Netflix впервые за десять лет потерял подписчиков — тогда база видеосервиса сократилась на 200 тысяч пользователей. В течение часа после публикации отчета стоимость акций упала на 27%. За отчетный период Netflix также потерял 700 тысяч подписчиков из-за решения уйти с российского рынка. В конце мая компания полностью отключила сервис на территории России.