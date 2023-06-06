Онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках июня

«Джон Уик 4», «Банды Парижа» и новый сезон «Двух холмов»

С 8 июня:

ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (анимация, реж. Владимир Саков)

В Тридевятом царстве на одном из болот стоит избушка на курьих ножках, в которой живет Яга — юная и совсем не страшная рыжеволосая ведьма. Свой быт она делит с изобретательным котом и смешными домовыми. Каждый день Яга практикуется в магическом искусстве, однако до совершенства ей пока далеко. Дело в том, что несколько лет назад злая волшебница Белладонна украла у нее книгу заклинаний, а без нее колдовство выходит из рук вон плохо. В один из дней на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. Яга объединяется со своей гостьей, чтобы встретиться с Белладонной и вернуть книгу домой.

С 9 июня:

КЛУБ БЕЗРАБОТНЫХ (комедия, реж. Давид Маркес)

Полнометражный ремейк одноименного короткого метра. В любой день недели, при любой погоде, при любых обстоятельствах четверо друзей: Карлос Аресес, Фернандо Техеро, Эрик Франсес и Адриа Кольядо, встречаются в баре на районе, чтобы выпить пива и обсудить все новости мира. За барной стойкой они рассказывают о своей повседневной жизни, провальных собеседованиях, неловких встречах с друзьями и тревожных теленовостях. Товарищи по несчастью делятся своими наблюдениями о жизни, ее иллюзиях и разочарованиях, социальных проблемах, политике и просто о несовершенстве окружающей реальности. У них есть кое-что общее: все они безработные. Ну, все, кроме одного...

С 13 июня:



ДЖОН УИК 4 (боевик, реж. Чад Стахелски)

На Джона Уика (Киану Ривз) продолжается охота, а киллер-изгой в свою очередь пытается разобраться со всеми членами Правления кланов. Враги натворили уже столько дел, что живым из этого противостояния не сможет выйти никто. Уик отправляется в Марокко и убивает Старейшину (Джордж Джорджиу), единственного человека, стоящего выше Правления. Управляющего отелем «Континенталь» Уинстона Скотта (Иэн Макшейн) и его консьержа Харона (Лэнс Реддик) вызывает к себе высокопоставленный член Правления маркиз Венсан де Грамон (Билл Скарсгард). Он отчитывает опытных профессионалов, словно они школьники. Маркиз едет в Париж и для убийства Джона с помощью шантажа нанимает его друга — слепого мастера Каина (Донни Йен). Как и всегда, спокойной жизни у Джона Уика не будет.



С 15 июня:

«Открытый брак» (драмеди, реж. Иван Китаев)

Оксане (Марина Александрова) и Севе (Антон Васильев) чуть за 40. Оба в хорошей форме, следят за собой и обеспечены. У пары трое детей, все школьники. Накануне 20-летия со дня свадьбы на супругов наваливается ворох проблем. Сева давно изменяет жене, правда, она об этом не подозревает. Но случается неожиданное: Оксана проводит ночь с другим мужчиной и признается мужу. Так пара окончательно понимает, что зашла в тупик и отношения нужно спасать. То ли от отчаяния, то ли в поисках новых ощущений они решают попробовать открытый брак. И даже пишут Конституцию свободных отношений, под которой подписываются.

НОВЫЕ БОГИ: ЯН ЦЗЯНЬ (фэнтези, реж. Джи Чжао)

Спустя тринадцать лет после того, как Ян Цзянь заточил свою сестру под горой, некогда могущественный бог теперь перебивается как нищий охотник за головами. Когда загадочная женщина нанимает его для новой работы, Ян Цзянь вскоре обнаруживает, что гоняется за знакомой фигурой. Он должен остановить своего давно потерянного племянника, который ищет волшебный фонарь-лотос, чтобы освободить свою мать, даже если это принесет катастрофу.

С 16 июня:

ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (анимация, реж. Жульен Шен, Жан-Кристоф Роже)

Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая — мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.

ДЕНЬ КУРКА (комедийный боевик, реж. Джо Карнахан)

Каждый день бывший спецназовец Рой Палвер начинает, отбиваясь от всевозможных убийц: здоровяка с мачете, пулеметчика на вертолете, двух красоток на быстром авто, виртуозно владеющей мечом китаянки, карлика-подрывника и прочих психопатов. И каждый раз Рой неизменно погибает и снова оказывается в том же дне. Однажды он узнает, что его бывшая жена, которая занималась секретными разработками, мертва. Рой решает докопаться до причин ее смерти, а заодно выяснить, как ему самому выбраться из этой невыносимой временной петли.

ВСЕ СТРАХИ БО (психологическая драма, реж. Ари Астер)

Живущий в постоянной тревоге и терзаемый страхами мужчина средних лет по имени Бо с трудом выходит из дома, не говоря уже о путешествиях. Единственный человек, с которыми он видится — это его психотерапевт. Но визит к матери больше откладывать нельзя — тем более что с ней происходит несчастный случай. Собрав всю волю в кулак, Бо отправляется в длительное путешествие к родному дому, однако, чем дольше едет герой, тем дальше от оказывается от нужного ему места и тем глубже погружается в свои страхи и проблемы, преследующие его с самого детства.

С 29 июня:

БАНДЫ ПАРИЖА (исторический боевик, реж. Ромен Киро)

Париж, начало XX века. Жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у нее неожиданно вспыхнут чувства. Что победит: неистовая любовь или застилающая глаза жажда мести?



В июне уже вышли:

КОРОЛЬ СМЕХА (биографическая драма, реж. Марио Мартоне)

В начале XX века Эдуардо Скарпетта (Тони Сервилло) находится на вершине славы. Весь Неаполь знает артиста и его персонажа, добродушного весельчака Феличе Шиосчамокку. Эта театральная маска неразрывно связана с городской культурой — Феличе по популярности обогнал самого Пульчинеллу. Скарпетта позволяет себе высмеивать в своих пародиях даже влиятельного поэта и политика Габриэле Д’Аннунцио, однако со временем представления актера начинают казаться публике устаревшими, также его обвиняют в плагиате. Сможет ли Скарпетта разобраться в собственной жизни и вернуть былое признание сограждан?

МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА (комедия, реж. Марко Мартани)

Тридцатилетний Андреа (Андреа Арканджели) собирается жениться на Лауре. Отношения с невестой внешне устраивают жениха, но внутри его гложут сомнения. Андреа любит Лауру — но готов ли он действительно связать с этой девушкой оставшуюся жизнь? После того, как на мальчишнике герой делится этими мыслями с другом, его буквально поражает молния. Очнувшись в своей постели, мужчина обнаруживает, что рядом с ним лежит не Лаура, а совсем другая девушка. А кроме того — календарь по-прежнему показывает вчерашнее число. Сможет ли герой вернуться к невесте и развеять заклятие?

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ (мелодрама, реж. Франческа Марино)

Валерия (Анна Фольетта) привыкла оставлять прошлое позади и жить так, как посчитает нужным. Она работает тренером по баскетболу и, кроме владения мячом, учит своих подопечных быть такой же, как она: несгибаемой, уверенной и циничной. У Валерии нет семьи и длительных отношений — она предпочитает мужчин на одну ночь. Поскольку некогда один мужчина разбил Валерии сердце. И он, Марко (Алессандро Тедески), внезапно снова появляется в ее жизни. Получив травму головы (к чему приложила руку Валерия), Марко приобрел частичную амнезию. Коварная героиня хочет этим воспользоваться, чтобы снова влюбить в себя бывшего, и жестоко отомстить.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (короткометражный, реж. Педро Альмодовар)

Женщина замерла в надежде на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она делит одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, не понимающим, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания. В главной роли Тильда Суинтон.

МИЗАНТРОП (боевик, реж. Дамиан Сифрон)

Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения.

«Дом, в котором ты родился — твоя судьба» (мелодрама, реж. Чагры Байрак)

Семья маленькой Зейнеп жила в бедности, едва сводя концы с концами. Пьющий отец запрещал девочке учиться, а безвольная мать боялась перечить домашнему тирану. Саакине, работала уборщицей в одном из богатых домов, куда время от времени брала с собой Зейнеп. Милая девочка приглянулась хозяйке дома Нермин, и женщина предложила взять ребенка на воспитание. Отец был рад избавиться от лишнего рта, и матери пришлось дать свое согласие. Годы пролетели незаметно — Зейнеп жила, не зная нужды, и уже практически получила диплом юриста, но неожиданно в жизни девушки появилась Саакине. У Зейнеп есть жених Фарук, принадлежащий к высшему обществу, но появление родных родителей подталкивает девушку к переезду в дом детства и к разрыву помолвки. Теперь Зейнеп предстоит решить, кто она на самом деле, и какой дом считать родным.

ЗА ГРАНЬЮ ВРЕМЕНИ (хоррор, реж. Слободан Гайич)

Молодая пара путешествует на своей машине по знаменитому Шоссе 66, которое проходит по Долине смерти. Вдруг они замечают за собой странного преследователя. Эта поездка станет для них настоящим закольцованным кошмаром во временной петле.

«Два холма» (новый сезон, реж. Аскар Бисембин)

Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям.

ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (приключения, реж. Мартен Бурбулон)

Первая половина XVII века. Юный гасконец д’Артаньян (Франсуа Севиль) приезжает в Париж, чтобы примкнуть к элитным французским войскам — мушкетерам. Но молодому горячему храбрецу все никак не везет. В один день он получает пулю ночной в перестрелке, затем принимает три вызова на дуэль подряд, столкнув на лестнице одного мушкетера (Атос — Венсан Кассель), врезавшись в другого (Портос — Пио Мармай) и оскорбив третьего (Арамис — Ромен Дюрис). В лесу, где должен был состояться поединок д’Артаньяна и мушкетеров ожидает засада...

БУЛГАКОВ. ЭТОТ МИР — МОЙ! (документальный, реж. Светлана Астрецова)

Сюжет основан на воспоминаниях, мемуарах, письмах самого Булгакова и его окружения, которые показаны через призму театра. В ходе фильма прозвучат ответы на самые разные вопросы. Почему пьесы Михаила Булгакова неизменно привлекают режиссеров и вызывают восторг у публики? Как автору, никогда не выезжавшему за рубеж, удалось влюбить в свои произведения весь мир? Что такое «театр Булгакова»? Как повлиял Булгаков на новое поколение драматургов?



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— «Плейлист волонтера»

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— «Дело № 9. Последнее дело Черкасова»

— «Жить жизнь» (сериал и фильм о фильме)

— «И снова здравствуйте!»

— «Зимородок»

— «Завет»

Фильмы:

— МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ

— АЙТА

— ЧЕРНЫЙ ЛОТОС

— КОТЫ ЭРМИТАЖА

— ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

— НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ

— НЮРНБЕРГ

— Я ХОЧУ! Я БУДУ!

— МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ

— ПРЯМОЙ ЭФИР

— БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ