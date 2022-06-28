IVI и Okko лидируют в рейтинге узнаваемости онлайн-сервисов

TelecomDaily опубликовал результаты опроса пользователей онлайн-кинотеатров

TelecomDaily методом анкетирования провело ежеквартальное исследование, в котором приняли участие более 1400 россиян старше 18 лет. Аналитическое агентство выявило самые популярные (узнаваемые) онлайн-кинотеатры среди активных зрителей.

По узнаваемости лидируют ivi (на кинотеатр указали 85,9% респондентов) и Okko (85,2%), вторую строчку занимают «Кинопоиск» (74,8%) и Premier (69,6%). Рядом с ними Netflix (68,2%), который на момент начала опросов продолжал обслуживать подписчиков. Замыкает этот список другой крупный международный сервис, Apple TV (29,6%), предпоследний — «МегаФон ТВ» (30,4%).

Большинство участников исследования отметили, что среди онлайн-кинотеатров смотрят ivi (54,6%) и «Кинопоиск» (54,3%). Заметную долю в этом списке имеет идущий третьим Okko (41,4%), который по узнаваемости опередил «Кинопоиск». В первую десятку с не очень большим отрывом друг от друга попадают также Wink, Megogo, Kion, Netflix, «Триколор ТВ и Кино», Premier, «МегаФон ТВ», more.TV.

По показателю удовлетворенности услугой (позволяет измерить лояльность) больше всего «рекомендательных» баллов набрали Premier и «Кинопоиск» — у них же каждый третий пользователь рекомендует свой кинотеатр со 100%-й вероятностью. Из опроса по удовлетворённости были убраны зарубежные онлайн-кинотеатры, которые ушли из России, так как пользователи пока не могут рекомендовать эти сервисы к подключению, а сторонние абоненты — воспользоваться рекомендацией.

Что касается планов по продлению подписки, то они напрямую связаны с удовлетворенностью пользователя — больше всего готовы к продлению зрители все тех же «Кинопоиска» (73%) и Premier (63%). Кроме того, большой процент среди готовых заплатить снова — у подписчиков Kion (60%), «Триколор Кино и ТВ» (59%). При этом количество тех, кто пользуется сервисами без подписки минимально у Premier (17%). «Кинопоиском» и Okko без подписки пользуются 23%, «Триколор Кино и ТВ» — 24%.

Стоимость подписки — основной фактор при выборе онлайн-кинотеатра. На него ориентируются 80%. На фильмотеку ориентируются 70%, на качество картинки — 52%, на возможность отменить подписку в любой момент — 48%, на удобный интерфейс (управление и поиск) — 35%.

Полностью бесплатно стриминг-сервисами пользуются сегодня 29% респондентов и почти столько же платят за подписку полную стоимость — 30%. В то же время подписаны по акции 22%, а покупать контент периодически (фильмы/сериалы) предпочитают 19%. То есть оплатить услуги ОК в конечном итоге готовы более 70% опрошенных.





«Мы видим, что российский рынок онлайн-сервисов, ранее находясь в стадии бурного роста, вступил в еще более динамичную эпоху, - отмечает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. - В данной ситуации выиграет тот, кто сумеет выстроить наиболее сбалансированные отношения со своим зрителем: предложить ему уникальный контент, интересную стоимость, возможно, какие-то персонифицированные бонусы, чтобы укрепить лояльность. Вообще заметно, что и на этом рынке лояльность начинает играть все большую роль».

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