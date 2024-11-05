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Первый канал может воссоздать облик Вячеслава Тихонова при помощи ИИ для нового сериала о Штирлице

Автор: Илья Кувшинов

5 ноября 2024

Об этом заявил Константин Эрнст

Первый канал планирует прибегнуть к использованию искусственного интеллекта для воссоздания образа актера Вячеслава Тихонова для новой экранизации произведений Юлиана Семенова о Штирлице. Об этом заявил генеральный директор канала Константин Эрнст.

«В течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны. Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее. И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс», – рассказал он.

По словам Эрнста, лучше Тихонова с этой ролью никто не справится. «Поэтому мы решили, что от добра добра не ищут. Насколько это похоже, вы сами сможете убедиться», – добавил генеральный директор.

Ранее сообщалось, что над сценарием проекта по циклу романов «Экспансия» работает Артем Чащихин-Тоидзе.

Фото: кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

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