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Съемки нового сериала о Штрилице могут начаться уже следующим летом

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2024

Над сценарием по циклу романов «Экспансия» работает Артем Чащихин-Тоидзе

Стартовала работа над новой экранизацией произведений Юлиана Семенова о Штирлице. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила дочь писателя Ольга Семенова.

По ее словам, над сценарием по циклу романов «Экспансия» работает Артем Чащихин-Тоидзе («Начальник разведки»). Литературная трилогия рассказывает о работе Штирлица в Испании и Южной Америке во время самого начала холодной войны.

«Это очень бережное отношение к тексту, очень большой литературный вкус и очень большая любовь, потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя», – заявила она.

Ольга Семенова также предположила, что съемки сериала могут начаться уже следующим летом.

Напомним, что в сентябре Константин Эрнст заявил во время презентации сезона Первого канала для рекламодателей, что канал подписал контракт с семьей писателя Юлиана Семенова на экранизацию всех его произведений – в том числе и на цикл о советском разведчике Максиме Исаеве, также известном как штандартенфюрер Штирлиц.

Фото: кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

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