Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» выйдет в международный кинопрокат

Компания Charades Productions (Франция) заключила сделки по продаже фильма с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом (дистрибьютор Imagine), Грецией (Weird Wave), Италией (I Wonder Pictures), Португалией (Films4you), Польшей (Gutek Film), Чешской Республикой и Словакией (Film Europe), странами Балтии (Kino Soprus), странами бывшей Югославии (Megacom).
Права на кинотеатральный прокат картины были также проданы Израилю (Lev Cinema/Shani Films), Турции (Fabula Films), Мексике (Cine Canibal) и Индонезии (Falcon Pictures).
Во Франции кинолента ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ будет выпущена на экраны компанией Bac Films в декабре 2021 года. Ранее также были приобретены права на кинопоказы на территориях Великобритании, Швейцарии и Германии.
12 июля в рамках основного конкурса 74-го Каннского кинофестиваля состоится мировая премьера картины ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ.
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12.07.2021 Автор: Виолетта Палий
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