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«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова эксклюзивно выйдут на Okko после кинопроката

Дата появления будет объявлена позже

Картина от режиссера фильмов ЛЕТО, УЧЕНИК, ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ по роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного премий «НОС» и «Национальный бестселлер», была отобрана в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Смотр пройдет с 6 по 17 июля во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт во Франции. 

Пользователям Okko также доступна специальная коллекция, в которой собраны лучшие фильмы-участники Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета фантастической драмы ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ – самая обычная семья Петровых: папа-автослесарь, мама-библиотекарь и сын-школьник, которые заболевают гриппом. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается и жизнь семьи наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.

Старт кинотеатрального проката картины намечен на 9 сентября 2021 года. После него фильм будет эксклюзивно доступен онлайн в мультимедийном сервисе Okko. О дате появления картины на сервисе будет объявлено дополнительно.

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05.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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