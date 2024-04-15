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Сергей Минаев и Андрей Золотарев выступят отборщиками фестиваля сериалов «Пилот»

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2024

Смотр пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново

Сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев выступят отборщиками VI российского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново.

Отмечается, что теперь отборщиками фестиваля ежегодно будут разные профессионалы из индустрии, которые не только смотрят сериалы, но и сами их создают.  «Идея в том, что индустрия стала очень большой и подвижной. Новые лица из профессионалов рынка позволят фестивалю ежегодно обновляться, быть актуальным и традиционным одновременно. Уверен, этот формат подарит нам очень интересную и разноплановую программу», – подчеркнул владелец смотра Антон Калинкин.

Кроме того, в рамках делового форума «Пилот. Точки взлета» впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, участники которой будут бороться за приз «Самый ожидаемый док».

Прием заявок на участие в фестивале «Пилот» продлится до 1 мая.

Фото: пресс-служба фестиваля

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