Фестиваль сериалов «Пилот» начал прием заявок
Автор: БК
8 февраля 2024
Смотр пройдет в Иваново с 20 по 23 июня
VI российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил о старте приема заявок на участие в грядущем смотре.
Прием заявок продлится на официальном сайте фестиваля до 1 мая.
В этом году «Пилот» будет вновь усилен деловым форумом, где пройдут презентации онлайн-платформ, телеканалов и проектов в производстве, а также дискуссии профессионалов рынка. Еще в рамках форума будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, где производители док-контента смогут презентовать свои новинки.
VI «Пилот» пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.
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