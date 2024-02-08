Фестиваль сериалов «Пилот» начал прием заявок

Смотр пройдет в Иваново с 20 по 23 июня

VI российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил о старте приема заявок на участие в грядущем смотре.

Прием заявок продлится на официальном сайте фестиваля до 1 мая.

В этом году «Пилот» будет вновь усилен деловым форумом, где пройдут презентации онлайн-платформ, телеканалов и проектов в производстве, а также дискуссии профессионалов рынка. Еще в рамках форума будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, где производители док-контента смогут презентовать свои новинки.

VI «Пилот» пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.