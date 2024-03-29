Минкультуры планирует усилить меры против пиратского показа фильмов в кинотеатрах

Об этом заявил замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подняла на недавнем заседании вопрос о том, составляются ли протоколы на кинотеатры, которые демонстрируют пиратские релизы в рамках «предсеансового обслуживания», и что могут сделать законодатели для наказания таких кинотеатров.

Ответил на него замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин. «Мы составляем протоколы, просто пока мы составляем протоколы, это тоже время (...) первый протокол – штраф, второй – штраф, и только на третий штраф, теоретически, можно закрыть кинотеатр. И пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошли 2-3 недели. Да, законодательно, наверное, нужно, действительно, усиливать, здесь совершенно согласны, нужно запрещать такие вещи», – заявил он.

Министр культуры Ольга Любимова, в свою очередь, отметила, что пиратский прокат – это общая болезненная тема, и подчеркнула необходимость следить за недобросовестными кинотеатрами.

Напомним, что ранее она даже предлагала закрывать кинотеатры, показывающие пиратский голливудский контент.

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