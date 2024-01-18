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Минкультуры предложило штрафовать и закрывать кинотеатры за пиратские показы

Автор: Илья Кувшинов

18 января 2024

Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова дала большое интервью РИА Новости, в котором предложила штрафовать, а потом закрывать кинотеатры, показывающие пиратский голливудский контент.

«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф – небольшой, потом второй – большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных – это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», – подчеркнула она.

Любимова также заявила, что Минкультуры никогда не отказывает зарубежным картинам в прокатном удостоверении, если они соответствуют действующему законодательству.

«У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали. Необязательно, чтобы были только драмы. Это могут быть комедии. Мы абсолютно открыты, в отличие от наших не коллег, мы готовы к прокату, мы рады, мы не боимся этой конкуренции», – сказала министр.

Напомним, что самым кассовым зарубежным фильмом прошлого года стал пиратский релиз картины АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона – по данным ЕАИС, суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрировались в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах, составили 1,18 млрд рублей.

Фото: Freepik

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