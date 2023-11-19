«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате

Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 25 дней

Согласно данным ЕАИС на 11:40 (мск) 19 ноября, кассовые сборы отечественной сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 25 дней.

Лента Александра Войтинского стала восьмым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате. Также в их числе – ВЫЗОВ (2,14 млрд рублей валовых сборов), ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Стоит отметить, что три из восьми отечественных «двухмиллиардников» вышли в прокат в 2023 году.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ