top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате

«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате

Автор: Илья Кувшинов

19 ноября 2023

Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 25 дней

Согласно данным ЕАИС на 11:40 (мск) 19 ноября, кассовые сборы отечественной сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG) составили чуть больше 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Для покорения знакового рубежа картине потребовалось 25 дней.

Лента Александра Войтинского стала восьмым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате. Также в их числе – ВЫЗОВ (2,14 млрд рублей валовых сборов), ЧЕБУРАШКА (6,8 млрд), ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд).

Стоит отметить, что три из восьми отечественных «двухмиллиардников» вышли в прокат в 2023 году.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Кассовый провал «Капитана Марвел 2»: что пошло не так?
Подробнее
Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 6–12 ноября 2023 года
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов
Подробнее
Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» с цифровыми копиями советских актеров
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Легенда о самбо» стартует на уровне «Начать сначала»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно лидирует в свой третий уикенд
Подробнее
Американская касса: «Капитан Марвел 2» показал худший старт в истории MCU
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Котбусе
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Папаша в бегах»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Астрал. Сомния» и «Легенда о самбо» стали лучшими новинками
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 ноября 2023 года
Подробнее
Marvel может отказаться от сотрудничества с Джонатаном Мейджорсом
Подробнее
Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году
Подробнее