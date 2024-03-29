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Кинолаборатория «Профессия – продюсер» завершила отбор на участие

Автор: БК

29 марта 2024

До участия в лаборатории допустят 15 проектов

Организаторы Кинолаборатории «Профессия – продюсер» назвали 15 проектов, которые примут участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражного игрового кино.

Среди них оказались: ромком с элементами фантастики продюсера Ивана Хотиненко и режиссера Григория Сазанова, байопик о музыканте Сергее Курехине, фэнтези от режиссера драмеди СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО Яны Скопиной и многие другие. При отборе эксперты основывались на художественной ценности материалов (сценария и тритмента) и предыдущем опыте участников.

Напомним, что кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой игровой проект, а ее задача – создать готовые к производству художественные фильмы. Финалом обучения станет очная защита проектов, где экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров.

Шорт-лист
• АЛЁША И ВОЛШЕБНАЯ ЖЕМЧУЖИНА (Серафима Бубликова, Яна Скопина)
• БЕЛЫЙ СОКОЛ (Кристина Петренко, Алина Егорова)
• БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА (Николай Новиков, Филипп Ларс Мазуров-Шниппер)
• ВТЯНИ ЖИВОТ! (Анна Ипатова, Лидия Романенко)
• ДЖЕНТЛЬМЕН НЕУДАЧИ (Алик Хзанян, Данил Акутин, Филипп Первов)
• КУРЕХИН. КАПИТАН ХАОС (Елизавета Шуваева, Алексей Кокорин)
• МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН (Олег Шашков, Галия Фатхутдинова)
• НЕСЕЗОН (Андрей Жарский, Кристина Панова, Эля Мулюкова)
• ПИСТОЛЕТ (Анна Чалых, Дмитрий Харчук)
• РОГАТАЯ ЛУНА (Елена Леликова, Екатерина Латанова)
• СИНЕЕ-СИНЕЕ СОЛНЦЕ (Степан Зимов, Атана Агреба)
• СТАВКА НА АУТСАЙДЕРА (Павел Полуйчик, Алексей Сухачев, Андрей Кривецкий)
• СЧАСТЬЕ СУЮМЧИ (Юлия Буфина, Александр Гоноровский, Александр Амиров)
• ХУДШЕЕ ВО МНЕ (Иван Хотиненко, Григорий Сазанов)
• ЭКСПРЕСС ГАЛАКТИКА (Денис Кудрявцев, Александр Ворожейкин)

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