Кинолаборатория «Профессия – продюсер» завершила отбор на участие

До участия в лаборатории допустят 15 проектов

Организаторы Кинолаборатории «Профессия – продюсер» назвали 15 проектов, которые примут участие в бесплатном акселераторе по продюсированию полнометражного игрового кино.

Среди них оказались: ромком с элементами фантастики продюсера Ивана Хотиненко и режиссера Григория Сазанова, байопик о музыканте Сергее Курехине, фэнтези от режиссера драмеди СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО Яны Скопиной и многие другие. При отборе эксперты основывались на художественной ценности материалов (сценария и тритмента) и предыдущем опыте участников.

Напомним, что кинолаборатория создана для продюсеров, которые уже развивают свой игровой проект, а ее задача – создать готовые к производству художественные фильмы. Финалом обучения станет очная защита проектов, где экспертами выступят продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и руководители онлайн-кинотеатров.