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Бывший главред Marvel будет разрабатывать контент для Amazon

Автор: Кирилл Шамсутдинов

31 марта 2023

Джо Кесада сосредоточится на адаптации комиксов

Amazon Studios подписала эксклюзивный контракт с бывшим главным редактором Marvel Джо Кесадой. Он будет разрабатывать сериалы и фильмы для Prime Video, уделяя особое внимание адаптации комиксов, права на которые имеются у студии или планируется приобрести в будущем, передает Deadline.

«Я не могу выразить, насколько я взволнован тем, что присоединяюсь к семье Amazon Studios. С того момента, как Ник Пеппер, Мэтт Кинг и их команда обратились ко мне, стало ясно, что мы говорим на одном языке и преследуем одни и те же творческие цели. Также очевидно, что они создают прекрасную среду для совместной работы и уникальную методологию, которую, к моему удивлению, еще никто не додумался внедрить, но уверен, скоро все начнут копировать», — заявил Кесада.

Джо Кесада проработал в Marvel Comics 24 года. Во время своего пребывания в должности главного редактора, он участвовал в создании многих популярных сюжетных линий продукции Marvel, которые затем были адаптированы для большого экрана, включая ПЕРВОГО МСТИТЕЛЯ, ЭРУ АЛЬТРОНА и СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ.

Позже, в качестве главного креативного директора Marvel Entertainment, Джо Кесада играл важную роль в художественном совете по созданию части фильмов Marvel Studios. Он был исполнительным продюсером нескольких сериалов Marvel, включая «Сорвиголову», «Джессику Джонс» и «Люка Кейджа». Затем он дебютировал в качестве режиссера в веб-сериале «Агенты «Щ.И.Т.»: Йо-Йо».

«Джо обладает уникальной творческой силой. Он руководил созданием многих знаковых историй, — рассказал Ник Пеппер, руководитель американского подразделения SVOD Amazon Studios. — Перспектива того, что Кесада привнесет свой опыт и видение в Amazon, открывает для нас целый мир возможностей, и нам не терпится увидеть, что он воплотит в жизнь».

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