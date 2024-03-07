Программа субсидий в Красноярском крае возместит до 50% производственных затрат на кино

Максимальный размер рибейта составит 50 млн рублей

В Красноярском крае установлен максимальный размер субсидии для организаций кинематографии – он составит 50 млн рублей.

Ожидается, что в этом году участники программы рибейтов смогут возместить до 50% затрат на производство национальных фильмов при условии их съемки на территории региона.

Прием заявок на покрытие части затрат производства кино продлится до 14 марта.

Программа предоставления субсидий по результатам конкурсного отбора работает в Красноярском крае с 1 января 2023 года. В прошлом году выплаты получили уже четыре кинокомпании.

Фото: «Енисей кино»